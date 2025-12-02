На набережной Новороссийска установят новые скамейки
В Новороссийске продолжат благоустраивать набережную. В ходе «горячей линии» 2 декабря Андрей Кравченко сообщил, что в прогулочной зоне установят новые скамейки по согласованию с новороссийцами.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Жительница Новороссийска обратилась к Андрею Кравченко в рамках «горячей линии» с просьбой об установке дополнительных скамеек в районе центрального пляжа. Мэр города подчеркнул, что на набережной планируют реализовать масштабный проект реконструкции и благоустройства.
Места для установки новых скамеек согласуют с населением, чтобы добиться качественного результата.