На набережной Новороссийска установят новые скамейки

В Новороссийске продолжат благоустраивать набережную. В ходе «горячей линии» 2 декабря Андрей Кравченко сообщил, что в прогулочной зоне установят новые скамейки по согласованию с новороссийцами.

Жительница Новороссийска обратилась к Андрею Кравченко в рамках «горячей линии» с просьбой об установке дополнительных скамеек в районе центрального пляжа. Мэр города подчеркнул, что на набережной планируют реализовать масштабный проект реконструкции и благоустройства.

Места для установки новых скамеек согласуют с населением, чтобы добиться качественного результата.

София Моисеенко