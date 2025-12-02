Продажи БАДов на Кубани выросли почти в полтора раза за год

Рынок биологически активных добавок в Краснодарском крае по итогам десяти месяцев 2025 года продемонстрировал заметный рост. По данным аналитиков DSM Group, которые приводит Бизнес ФМ Краснодар, совокупный объем продаж достиг 13,26 млрд руб., что на 47,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом в натуральном выражении динамика была существенно умереннее: реализовано 31,06 млн упаковок, что соответствует приросту в 8,6%. Средняя цена единицы продукции увеличилась с 314 до 427 руб.

Отмечается дальнейшее усиление позиций отечественных производителей, на которых пришлось 78,9% продаж в денежном выражении и 89,6% — в упаковках. Основную долю рынка формируют добавки общего воздействия, а также препараты, ориентированные на поддержку пищеварительной системы.

Вячеслав Рыжков