Главные новости за 1 декабря. Ростов-на-Дону и область.

В Ростове и Таганроге запустили тестирование бесплатного Wi-Fi RostovRegion-WiFi в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Департамент автодорог и организации дорожного движения администрации Ростова-на-Дону определил подрядчика на реконструкцию ливневой канализации, воспользовавшись правом заключить с единственным претендентом после провала конкурса — московской компанией «Союздонстрой». Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Формирование химического кластера Ростовской области и его регистрация в Минпромторге РФ намечены на 2026 год. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные начальника управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты Ростовской области Валерий Королева.

В Ростовской области паспорта готовности к отопительному сезону получили все донские компании, занимающиеся обслуживанием энергетического комплекса. В их числе и крупнейший оператор услуг — АО «Донэнерго». Об этом сообщат пресс-служба правительства региона.

Сеть «Магнит» довела долю собственной кулинарии до 93% в категории готовой еды в супермаркетах Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу сети.

Комитет Госдумы по просвещению одобрил к принятию в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года эксперимента, позволяющего девятиклассникам сдавать только два обязательных ОГЭ для поступления в колледжи. Поправки планируется рассмотреть на пленарном заседании 2 декабря. Об этом сообщает «Ъ».

В третьем квартале 2025 года спрос на сезонных работников в Ростовской области увеличился на 25%. На рост потребности во временном персонале повлияли погодные условия, подготовка к праздникам, школьные каникулы, а также запуск новых маркетинговых кампаний и проектов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.