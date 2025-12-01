На Дону формирование химкластера завершится в 2026 году

Формирование химического кластера Ростовской области и его регистрация в Минпромторге РФ намечены на 2026 год. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные начальника управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты Ростовской области Валерий Королева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Химкластер на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» в Новочеркасске формирует ГК «Химические технологии». Ключевые направления деятельности входящих в него предприятий — производство лакокрасочных материалов, а также покрытий для машиностроительной отрасли.

Отмечается, что регистрацию в Минпромторге «Химические технологии» планировали получить летом 2025 года, но процесс был отложен на следующий год.

«Мы еще не подавали заявку по объективным причинам, так как возникли сложности с одним из участников. Сейчас находимся в повторном режиме с новыми участниками. Здесь нет необходимости в какой-то спешке, должны созреть все условия. В 2026 году обязательно будет все создано»,— отметил господин Королев.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что соглашение о строительстве новых предприятий по производству химических компонентов в ОЭЗ «Ростовская» было подписано в рамках межрегионального промышленного форума.

В качестве нового резидента выступит московское предприятие, специализирующееся на производстве органоразбавляемых защитных материалов (ЛКМ). Проект нового завода выполнит ООО «Химические технологии».

Для производства будут использоваться сырьевые компоненты, в том числе эпоксиуретановые смолы. На начальном этапе их планируется завозить из Индии, Египта, Китая и Ирана. Впоследствии компания «Химические технологии» намерена наладить их производство на собственном предприятии, расположенном в ОЭЗ «Ростовская».

Наталья Белоштейн