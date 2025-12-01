Энергокомпании Ростовской области получили паспорта готовности к зиме

В Ростовской области паспорта готовности к отопительному сезону получили все донские компании, занимающиеся обслуживанием энергетического комплекса. В их числе и крупнейший оператор услуг — АО «Донэнерго». Об этом сообщат пресс-служба правительства региона.

«Полученный паспорт свидетельствует о высокой степени готовности к обеспечению надежного электроснабжения потребителей Ростовской области в течение всего зимнего периода, даже в условиях повышенных нагрузок на энергосистему»,— говорится в сообщении ведомства.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и их устранение «Донэнерго» сформировало 240 аварийно-восстановительных бригад численностью 706 человек и 540 единицами техники. Для создания резервного электроснабжения подготовлен 21 резервный источник электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 823 кВт.

Во время подготовки к зиме в регионе отремонтировано более 240 км воздушных линий электропередачи различного напряжения и 591 км кабельных линий. Капремонт прошли 173 трансформаторные подстанции.

Наталья Белоштейн