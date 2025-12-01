Доля собственной кулинарии «Магнита» достигла 93% на Кубани и Дону

Сеть «Магнит» довела долю собственной кулинарии до 93% в категории готовой еды в супермаркетах Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего в двух регионах работает 91 супермаркет сети. Из них 22 оборудованы собственными цехами по изготовлению готовой еды, еще 56 — миницехами по производству салатов и закусок.

«В 2025 году в обоих субъектах мы начали активно расширять и развивать сегмент упакованной готовой еды в самом популярном формате «у дома», где ранее такой ассортимент был представлен фрагментировано», — говорится в сообщении компании.

Ассортимент готовых блюд включает около 70 позиций для завтрака, обеда, ужина и перекусов. Сеть также расширяет категорию выпечки — свежие хлебобулочные изделия представлены в 800 магазинах формата «у дома» в Краснодарском крае и Ростовской области. В трех супермаркетах Краснодара в 2025 году открыли пекарни полного цикла.

«Контроль качества готовой продукции осуществляется на всех этапах — от изготовления до продажи покупателям»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко