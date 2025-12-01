Ростовская область присоединится к эксперименту с упрощенными ОГЭ
Комитет Госдумы по просвещению одобрил к принятию в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года эксперимента, позволяющего девятиклассникам сдавать только два обязательных ОГЭ для поступления в колледжи. Поправки планируется рассмотреть на пленарном заседании 2 декабря. Об этом сообщает «Ъ».
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Одобренный законопроект расширяет географию пилота, присоединяя к нему Республику Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.
Пилотный проект стартовал в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Школьники, не планирующие продолжать обучение в старших классах и выбравшие среднее профессиональное образование, получили возможность сдавать только русский язык и математику вместо четырех экзаменов.
По итогам пилота новой возможностью воспользовались 51 тыс. выпускников — 26,1% от общего числа девятиклассников в участвующих субъектах. Регионы гарантировали таким ученикам поступление в колледжи на бюджетные места.
«Реализация эксперимента в восьми субъектах России позволит учесть потребности обучающихся и специфику регионов с учетом рынка труда, дефицита рабочих кадров и социально-экономических особенностей территорий», — говорится в сообщении.