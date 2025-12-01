На Дону спрос на сезонных работников вырос на 25%

В третьем квартале 2025 года спрос на сезонных работников в Ростовской области увеличился на 25%. На рост потребности во временном персонале повлияли погодные условия, подготовка к праздникам, школьные каникулы, а также запуск новых маркетинговых кампаний и проектов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Наиболее востребованными стали операторы колл-центров — для них открыто свыше 23 тыс. вакансий с медианной зарплатой 53 тыс. руб. На втором месте расположились менеджеры по продажам (14,8 тыс. вакансий, 92,3 тыс. руб.), на третьем — водители (14,3 тыс. вакансий, 205 тыс. руб.).

По географии спроса лидирует Краснодарский край — там размещено более 110 тыс. вакансий (49% от общего числа). В Ростовской области работодатели ищут около 62,7 тыс. сезонных сотрудников (28%). Значительная потребность во временных кадрах отмечается в Волгоградской (33,6 тыс. вакансий или 15%) и Астраханской (11 тыс. или 5%) областях.

Самые высокие зарплаты в Ростовской области предлагают специалистам технических и строительных направлений. Сварщики могут рассчитывать на медианный доход 211,4 тыс. руб. за сезон, водители — на 205 тыс. руб., дата-сайентисты — на 200 тыс. руб. Среди лидеров также прорабы (164,4 тыс. руб.), токари и фрезеровщики (154 тыс. руб.), монтажники (146 тыс. руб.) и курьеры (143,1 тыс. руб.).

«Осенью работодатели из года в год усиливают набор временного персонала. В ЖКХ и смежных сферах требуется больше сотрудников для уборки и обслуживания территорий», — пояснила Марина Качанова, директор hh.ru Юг и ЦФО.

Валентина Любашенко