Главные новости за 1 декабря. Сочи

Регулярное пассажирское сообщение между Трабзоном и Сочи паромом Seabridge возобновляется с 8 декабря после согласования всех уполномоченных органов России и Турции. Рейсы будут выполняться исключительно для пассажиров, перевозка легковых автомобилей пока осуществляться не будет.

Метеорологи предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и на территории федеральной территории Сириус. В ночь и утренние часы 2 декабря в отдельных районах ожидается гроза.

Сочи занял третью позицию среди наиболее востребованных регионов России для покупки курортной недвижимости с начала 2025 года. На долю города-курорта пришлось 20% от общего объема запросов. Аналитики связывают устойчивый интерес с историческим статусом Сочи как ведущего оздоровительного направления и его устойчивой инвестиционной привлекательностью.

Центральный районный суд Сочи опубликовал решение о прекращении уголовного преследования предпринимателя Алексея Щепотина, зятя бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Производство по делу о мошенничестве было завершено в связи с истечением срока давности.

На курорте «Роза Хутор» официально стартовал новый зимний сезон. Пока сезон открыт в режиме пеших прогулок, а запуск горнолыжных трасс намечен на 19 декабря при условии стабильных погодных условий.

Следственные органы допросили бывшего водителя продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который дал на него показания в рамках уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. Материалы фиксируют, что господин Разин ежемесячно выплачивал водителю 50 тыс. руб.

В Сочи с 1 января 2026 года вступает в силу переход на обновленные льготные проездные документы. Все проездные, оформленные до 1 июня этого года, перестанут действовать с началом нового года, и их владельцам необходимо заранее получить новые документы.