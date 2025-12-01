Сочи переходит на новые льготные проездные с 1 января 2026 года

В Сочи с 1 января 2026 года вступает в силу переход на обновленные льготные проездные документы. Городские власти уточняют, что все проездные, оформленные до 1 июня этого года, перестанут действовать с началом нового года и их владельцам необходимо заранее получить новые документы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Оформление льготных проездных осуществляется через управление социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональных центрах. Право на получение новых проездных сохраняется за ветеранами, пенсионерами и инвалидами, чей размер пенсии не превышает 29 282 руб. При этом льготникам старше 80 лет, инвалидам I группы и детям с инвалидностью проезд предоставляется независимо от размера пенсионного обеспечения.

Для получения дополнительных разъяснений жители могут обращаться в районные подразделения. Контактные телефоны: Адлерский район — 240-05-33, 240-41-69; Лазаревский район — 270-24-99, 270-00-52; Хостинский район — 262-73-34, 262-26-65; Центральный район — 8 (918) 618-30-70, 264-49-52.

Муниципальные службы подчеркивают, что обновление системы льготных проездных направлено на повышение прозрачности и упорядочение выплат, а также на улучшение качества обслуживания социальной категории пассажиров.

Мария Удовик