Seabridge возобновляет рейсы между Трабзоном и Сочи без автомобилей

Регулярное пассажирское сообщение между Трабзоном и Сочи паромом Seabridge возобновляется с 8 декабря после согласования всех уполномоченных органов России и Турции. Генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил «Ъ-Сочи», что рейсы будут выполняться исключительно для пассажиров, перевозка легковых автомобилей пока осуществляться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый рейс с момента закрытия линии в 2011 году был выполнен 5 ноября. Паром вышел из Трабзона ориентировочно в 21:00 по московскому времени. На борту находились 20 пассажиров: 18 граждан России и двое граждан Турции.

Паром Sea Bridge, прибыв в акваторию Сочи утром 6 ноября, должен был встать на рейд в ожидании разрешения на заход в порт, однако вход в порт оказался невозможен из-за проведения в Черном море учений флота. Судно находилось на рейде более 40 часов. Пассажиры были обеспечены трехразовым питанием и размещены в каютах, ситуация на борту оставалась спокойной.

7 ноября паром получил разрешение на вход во внутренние воды РФ и после досмотра должен был зайти в порт. Ожидалось, что пассажиры сойдут на берег ориентировочно в 23:00, но этого не произошло. Позднее представители перевозчика пояснили, что судно, находясь на внутреннем рейде, не могло покинуть территориальные воды России без специального разрешения на выход во внешний рейд.

В субботу, 8 ноября, Sea Bridge, не получив разрешения на швартовку, взял курс обратно в Трабзон. Вечером следующего дня судно вернулось в порт отправления. Перевозчик взял на себя обязательства обеспечить всех пассажиров авиабилетами до конечных пунктов назначения.

После согласования всех уполномоченных органов России и Турции регулярное пассажирское сообщение планируется восстановить с 8 декабря. Генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил, что рейсы будут выполняться дважды в неделю, исключительно для пассажиров, без перевозки легковых автомобилей.

Линия Sea Bridge разрабатывалась с учетом действующих требований, а цель возобновления маршрута — развитие туризма, укрепление гуманитарных и деловых связей между Сочи и Трабзоном, а также создание новых рабочих мест. Администрация курорта подчеркивает необходимость соблюдения всех требований безопасности и координации с федеральными структурами, что является обязательным условием для функционирования международного морского пассажирского сообщения.

Представители туристической отрасли отмечают потенциальные риски. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян считает, что запуск линии в середине ноября выбран неудачно: на Черном море начинается сезон штормов, а поток туристов в Турцию к этому времени года снижается почти в десять раз. По его мнению, первые два сезона будут убыточными, а окупаемость проекта возможна лишь к третьему году. Основной доход, по словам эксперта, обеспечивают перевозки автомобилей, поэтому проект без них может быть нерентабельным. Тем не менее он подчеркивает перспективность идеи морской переправы, учитывая растущий интерес туристов к альтернативным маршрутам и к путешествиям по Черному морю. При закреплении рейсов у линии может сформироваться стабильная аудитория, особенно в высокий сезон весной и летом, когда туристы из Центральной России предпочитают ехать в Турцию на собственных автомобилях, а не покупать авиабилеты.

Мария Удовик