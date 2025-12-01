Экс-водитель продюсера «Ласкового мая» из Сочи дал показания по делу о мошенничестве

Следственные органы допросили бывшего водителя продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который дал на него показания в рамках уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. Материалы, пишет ТАСС, фиксируют, что господин Разин ежемесячно выплачивал водителю 50 тыс. руб.

Свидетель сообщил, что последний телефонный разговор с продюсером состоялся в 2023 году, однако общение было затруднено из-за состояния сильного алкогольного опьянения собеседника. Последняя личная встреча, по его словам, произошла в 2021 году в Сочи. После ухода от господина Разина он недолгое время работал водителем в СКР по Хостинскому району Сочи, но покинул должность спустя три месяца.

Согласно первоначальной почерковедческой экспертизе 2016 года, представленный господином Разиным договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, датированный 1992 годом, был признан поддельным. Повторное исследование документов в 2020 году с использованием современных технологий подтвердило фальсификацию и установило механизм формирования ложных договоров, которые направлялись продюсером в различные судебные инстанции.

Следственные материалы указывают, что господин Разин неоднократно представлял суду договоры, касающиеся передачи авторских и смежных прав, в том числе якобы подписанный Юрием Шатуновым в 2013 году. Однако оригинальный документ, найденный вдовой Шатунова, подтверждает, что речь шла лишь о разрешении на публикацию информации о группе. Договор 2025 года, представленный Разиным, не является подлинником и собран из отдельных страниц с измененным содержанием.

В отношении Андрея Разина заочно возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Следствие считает, что он использовал поддельные договоры для получения вознаграждения, причитающегося поэту Сергею Кузнецову за исполнение его произведений. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова. Размер установленного ущерба оценивается примерно в 500 млн руб., но может быть уточнен. По статье продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик