В Сочи прекратили дело зятя экс-главы краевого суда о земле в нацпарке

Центральный районный суд Сочи опубликовал решение о прекращении уголовного преследования предпринимателя Алексея Щепотина, зятя бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Производство по делу о мошенничестве было завершено в связи с истечением срока давности, пишет «Ъ».

Как следует из материалов суда, Алексею Щепотину инкриминировали мошенничество в особо крупном размере при оформлении в собственность участка площадью 0,8 га в Красной Поляне. Часть территории относится к границам Сочинского национального парка и не подлежит продаже, однако предприниматель получил землю благодаря серии судебных решений.

Следствие полагало, что господин Щепотин совместно с неустановленными лицами организовал схему переоформления прав на участок, который ранее находился в аренде у компании «Кубань-Дом-Строй». Ее учредителем был предприниматель Эдуард Кагосян, убитый в Адлере в 2010 году. После его смерти семья предпринимателя, по данным материалов дела, передала часть активов и связанных с ними прав иным лицам.

С 2011 по 2013 год Адлерский районный суд вынес четыре решения, позволившие господину Щепотину получить участок: сначала суд обязал мэрию Сочи переоформить аренду, затем признал за предпринимателем право собственности на два незавершенных объекта, изменил вид разрешенного использования земли, а затем предписал администрации города продать участок по льготной цене без торгов. Все решения подписал один судья — Юрий Филонов, покинувший должность в 2019 году.

Уголовное дело против Алексея Щепотина было возбуждено в конце 2024 года — после подачи Генпрокуратурой иска об изъятии имущества Александра Чернова и связанных с ним лиц на сумму около 13 млрд руб. Следствие утверждало, что администрация Сочи не обладала правом распоряжаться землей национального парка, а суд был введен в заблуждение относительно законности сделки. Обвиняемый находился под стражей, однако дело прекращено по срокам давности.

Мария Удовик