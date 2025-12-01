Курорт «Роза Хутор» открыл зимний сезон и готовит запуск трасс к 19 декабря
На курорте «Роза Хутор» официально стартовал новый зимний сезон. После проведения ежегодных профилактических работ возобновили работу канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2,3 тыс. м. Пока сезон открыт в режиме пеших прогулок, а запуск горнолыжных трасс намечен на 19 декабря при условии стабильных погодных условий. В предстоящем сезоне гостям вновь будет доступна крупнейшая в России зона катания, включающая 105 км трасс, обслуживание которых обеспечивают 32 современных подъемника, сообщает пресс-служба администрации горнолыжного курорта.
Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ
Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 трассы разных уровней сложности, учебные зоны и всю необходимую инфраструктуру. Горнолыжная школа курорта продолжит обучение райдеров: более 200 инструкторов, сертифицированных Национальной лигой инструкторов, проведут групповые и индивидуальные занятия для взрослых и детей. Для юных гостей предусмотрены тематические детские кемпы, программы краткосрочного и длительного формата, а также тренировки клуба «Егорка» на отдельном учебном склоне.
Для взрослых доступны закрытые группы и персональные программы «Личный гид» и «ВИП-инструктор», которые позволяют быстрее совершенствовать технику и пользоваться подъемниками без ожидания. В новом сезоне продолжит работу популярная программа «Рассвет на трассе»: встреча первых лучей солнца на вершине «Роза Пик», два часа катания по свежему вельвету и завтрак в ресторане «Высота 2320».
На курорте открыты восемь пунктов проката — более 4 тыс. комплектов снаряжения для райдеров любого уровня. Четыре проката расположены в Роза Долине и еще четыре — в Горной Олимпийской деревне в формате ski-in/ski-out. Доступны два ски-сервиса и 800 камер хранения. Обслуживание прокатного оборудования проводится бесплатно: гости могут в любое время заехать для нанесения парафина или заточки кантов.