В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемой грозы

Метеорологи предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и на территории федеральной территории Сириус. По данным синоптиков, в ночь и утренние часы 2 декабря в отдельных районах ожидается гроза, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По поручению главы города Андрея Прошунина все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию мониторит городской оперативный штаб, который совместно с профильными ведомствами отслеживает развитие погодных условий.

Власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам соблюдать меры безопасности. Горожанам советуют временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рядом с рекламными конструкциями и легкими сооружениями, а также принимать дополнительные меры предосторожности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или ухудшения погодных условий жители могут обратиться в экстренные службы по телефону 112.

Мария Удовик