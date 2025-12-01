Сочи вошел в тройку лидеров по спросу на курортную недвижимость в России

Сочи занял третью позицию среди наиболее востребованных регионов России для покупки курортной недвижимости с начала 2025 года. Согласно исследованию NF Group, на долю города-курорта пришлось 20% от общего объема запросов. Аналитики связывают устойчивый интерес с историческим статусом Сочи как ведущего оздоровительного направления и его устойчивой инвестиционной привлекательностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Алтайский край, собравший 40% запросов благодаря растущему вниманию к внутреннему туризму и природно-оздоровительным ресурсам. Второе место занял Архыз с 25%. Эксперты отмечают, что в обоих случаях интерес усилили планы по развитию аэропортовой инфраструктуры, что может улучшить транспортную доступность регионов.

Оставшиеся 15% запросов распределились между Калининградом, Туапсе, Геленджиком и Ленинградской областью. В этих локациях приобретаемая недвижимость все чаще рассматривается как внесезонная альтернатива даче, позволяющая использовать объект круглогодично.

По данным NF Group, ключевыми мотивами покупателей становятся инвестиции и диверсификация активов. Спрос смещается в сторону объектов с гарантированным доходом и профессиональным управлением. Это свидетельствует о постепенном переходе от традиционного формата «дачи у моря» к восприятию курортной недвижимости как полноценного инвестиционного инструмента.

«Ъ-Сочи» писал, что по итогам третьего квартала стоимость элитных новостроек на курорте остается одной из самых высоких в России и почти вдвое превышает показатели Санкт-Петербурга, где средневзвешенная цена составляет 940 тыс. руб. Несмотря на высокую стартовую планку, темпы роста в сочинском сегменте уступают динамике Петербурга, который добавил 19% с начала года и 76% с конца 2021-го.

Мария Удовик