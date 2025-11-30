Под Геленджиком и Туапсе 30 ноября разгорелись два лесных пожара

Днем 30 ноября разгорелись лесные пожары лесах вблизи хутора Широкая Пшадская Щель и села Шепси. Как сообщает пресс-служба ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр», выполняется комплекс мер по локализации возгораний в лесах, а для борьбы с огнем наращиваются силы и средства на местах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Пшадском участковом лесничестве пламя охватило площадь около 0,5 гектара. Также, в Георгиевском участковом лесничестве пожарные зафиксировали возгорание леса на площади порядка 0,8 га. Специалисты занимаются тушением огня.

Андрей Николаев