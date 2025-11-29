Главные новости за 29 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 29 ноября дежурные расчеты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края. Всего было уничтожено 103 БПЛА.

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) утром 29 ноября произошел пожар, возникший после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Возгорание полностью потушили.

Казахстан активизировал план перенаправления экспортных поставок нефти после атаки беспилотников на выносное причальное устройство ВПУ-2.

Пожары на двух танкерах, следовавших в Новороссийск под иностранными флагами, могли возникнуть в результате атак надводных дронов. Турецкое управление мореходства назвало произошедшее «внешним воздействием», однако уточнять его происхождение пока не стало.

Владельца сети отелей Marton Андрея Марченко заключили под стражу по новому делу о крупном мошенничестве, хотя он уже находился под домашним арестом по другому уголовному делу о мошенничестве и самовольном оставлении места службы.

Для демонтажа старых балок пролетного строения на Тургеневском мосту в Краснодаре с 30 ноября по 7 декабря введут кратковременные ограничения движения.

В Краснодарском крае количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 8% и превысил 10 тыс. руб.