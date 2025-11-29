На Кубани спрос на ювелирные украшения и бижутерию сократился на 3% в 2025 году

В Краснодарском крае количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 8% и превысил 10 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты предоставили данные на основе анализа сетевой и несетевой розницы, онлайн- и офлайн-продаж.

«В сравнении с более высокой базой минувшего года, на фоне общего снижения потребления, происходит и замедление продаж в целом по категории ювелирных изделий и бижутерии. Это особенно заметно в офлайн-торговле. Реализацию драйвит лишь онлайн-сегмент, куда продолжает “перетекать” покупатель из офлайн-сектора»,— прокомментировали эксперты компании «Платформа ОФД».

Рост среднего чек аналитики связывают с удорожанием ювелирных изделий и бижутерии. «Стоимость продукции выросла, причем значительно. Первая причина — обязательный перевод ювелирных компаний на основную систему налогообложения, что привело к росту налоговой нагрузки до 20%. Вторая причина — увеличение стоимости сырья, в первую очередь рекордное удорожание золота. С августа 2025 драгметалл уверенно идет вверх, лишь с редкими колебаниями и корректировками по стоимости. Отмечу, что цена золота увеличилась, примерно, на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Платина и серебро также показывают уверенный рост стоимости»,— прокомментировала управляющий краснодарского ювелирного ателье Goldness Екатерина Бондаренко.

По данным «Контур.Фокус», ювелирные изделия продают 27 кубанских компаний (3 юридических лица и 24 индивидуальных предпринимателя), что на одну организацию больше, чем годом ранее. С ноября прошлого года по 1 ноября 2025 года ликвидаций в этой сфере не зафиксировано.

Производят ювелирные изделия 32 компании (26 индивидуальных предпринимателей и 6 юридических лиц) — на две организации (6,7%) больше, чем в прошлом году. В период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года ликвидировано семь производителей ювелирных изделий и зарегистрировано девять новых.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 9% — до 9,3 тыс. руб.

Маргарита Синкевич