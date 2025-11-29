Пожары на двух танкерах у берегов Турции могли быть вызваны атаками дронов

Пожары на двух танкерах, следовавших в Новороссийск под иностранными флагами, могли возникнуть в результате атак надводных дронов. Турецкое управление мореходства назвало произошедшее «внешним воздействием», однако уточнять его происхождение пока не стало, сообщает Haberturk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Обстоятельства остаются неясными: власти не исключают как подрыв на дрейфующих минах, так и целенаправленное нападение. В последние годы в Черном море уже фиксировались случаи столкновения судов с минами, напомнил телеканал Euronews.

Пожар на 275-м Kairos начался после взрыва в машинном отделении в 28 морских милях от побережья Турции. Все 25 членов экипажа эвакуированы. Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ подтвердил, что рассматриваются все версии, включая «внешнее воздействие».

На другом танкере, Virat, в 35 морских милях от берега также произошли взрыв и возгорание. Власти Турции сообщили, что его 20 членов экипажа также эвакуированы.

Анна Гречко