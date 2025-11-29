Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ПВО за ночь сбила 11 БПЛА над Кубанью

В ночь на 29 ноября дежурные расчеты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края. Всего было уничтожено 103 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще 26 дронов перехватили над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. Порядка 11 беспилотников сбили над Рязанской областью, 5 — над Воронежской, 4 — над Липецкой, 3 — над Курской. По одному БПЛА ликвидировали над Астраханской и Волгоградской областями, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.

В результате падения обломков БПЛА на территории Афипского НПЗ произошел пожар. Первоначально площадь возгорания составляла около 100 кв. м.

Анна Гречко

