ПВО за ночь сбила 11 БПЛА над Кубанью
В ночь на 29 ноября дежурные расчеты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края. Всего было уничтожено 103 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Еще 26 дронов перехватили над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. Порядка 11 беспилотников сбили над Рязанской областью, 5 — над Воронежской, 4 — над Липецкой, 3 — над Курской. По одному БПЛА ликвидировали над Астраханской и Волгоградской областями, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.
В результате падения обломков БПЛА на территории Афипского НПЗ произошел пожар. Первоначально площадь возгорания составляла около 100 кв. м.