Казахстан перенаправит экспорт нефти после атаки на терминал КТК под Новороссийском

Казахстан активизировал план перенаправления экспортных поставок нефти после атаки беспилотников на выносное причальное устройство ВПУ-2. Об этом сообщил Минэнерго Республики Казахстан.

В ведомстве подчеркнули, что действия против гражданской инфраструктуры недопустимы. Эксплуатация поврежденного ВПУ-2 невозможна до завершения восстановительных работ. Погрузочные операции в акватории КТК были остановлены, попадания нефти в Черное море не зафиксировано.

Каспийский трубопроводный консорциум остается ключевым маршрутом для экспорта казахстанской нефти, соединяя месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Ранее, в ночь на 25 ноября, административный корпус КТК получил повреждения от удара БПЛА, после чего операции временно приостанавливались и возобновились лишь 26 ноября.

Анна Гречко