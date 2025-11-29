В Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту из-за демонтажа балок

Для демонтажа старых балок пролетного строения на Тургеневском мосту в Краснодаре с 30 ноября по 7 декабря введут кратковременные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

Подрядчики продолжают разбирать железобетонные балки на полосе, ведущей из Адыгеи в Краснодар. Для обеспечения безопасности водителей и рабочих движение будут перекрывать с 7.00 до 20.00, каждая пауза продлится не более десяти минут. Автомобилистов просят заранее корректировать маршруты и учитывать возможные задержки.

На правой стороне моста, по которой транспорт движется из Краснодара в Адыгею, капитальный ремонт уже близок к завершению. Здесь заменили 75 старых балок, вдоль тротуара установили 555 м парапетного ограждения и перила, после чего открыли движение.

Обновление Тургеневского моста входит в программу «25/35», инициированную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. По условиям контракта работы должны завершиться к концу августа 2026 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что строительно-монтажные работы на Тургеневском мосту через Кубань в Краснодаре выполнены примерно наполовину.

Анна Гречко