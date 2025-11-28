Главные новости за 28 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Ставший участником драки в петербургском отеле первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул свой пост. Прошение об отставке чиновник подал в связи с выходом на пенсию. Губернатор Георгий Филимонов отставку принял. На момент публикации материала фамилия господина Иноземцева удалена с сайта правительства Вологодской области из раздела «Руководители администрации».

В центре Санкт-Петербурга выставили на торги имущественный комплекс Главпочтамта. Исторический объект, расположенный адресу: Почтамтская улица, д. 9, литер. А продадут на электронной площадке Российского аукционного дома по поручению АО «Почта России». Общая площадь реализуемого комплекса составляет 13,7 тыс. кв. м, участка под ним — 7,4 тыс. кв. м2. Начальная цена лота — 1,2 млрд рублей.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Кудрату Курбонову, обвиняемому в оправдании террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он пробудет в СИЗО до 26 января, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Следствие полагает, что фигурант испытывал «политическую и идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти».

В компании ООО «Охта Групп» официально произошла смена состава владельцев. На сегодняшний день 35,29% принадлежат Владимиру Свиньину, 29,41% — Анатолию Поляновскому, 17,65% — Михаилу Ривлину. Владелицей 17,65% стала Наталия Ольховская, получившая долю своего отца Александра Фастовского, трагически погибшего в мае этого года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении корректировок в городской бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В результате внесенных и утвержденных изменений доходы бюджета города в текущем году увеличены на 77,7 млрд рублей. Рост обеспечен за счет собственных доходов (66,8 млрд руб.) и безвозмездных поступлений (10,9 млрд руб.).

Петербургская полиция вскрыла «муравейник» из самодельных студий для нелегалов на территории бывшего промышленного предприятия «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. В ходе оперативных мероприятий была проверена законность пребывания около ста человек, среди них — 25 иностранных граждан. У пятерых выявили нарушения миграционного законодательства.

В Петербурге завершили масштабную реконструкцию Трамвайного парка № 7, которая проводилась без остановки движения трамваев, сообщает пресс-служба Смольного. Историческое депо, построенное почти 100 лет назад, было полностью модернизировано: при сохранении внешнего облика заменено внутреннее оборудование, инженерные сети и несущие конструкции.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство путем поджога (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после пожара в знаменитом «подвале Нельсона» на Петроградской стороне. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний гражданин. В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали инновационные стеклопластиковые сваи для строительства в условиях вечной мерзлоты. Новая конструкция значительно легче и дешевле традиционных стальных и бетонных аналогов, сохраняя при этом все необходимые прочностные характеристики.

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы на маршруте между Калининградом и Санкт-Петербургом в конце декабря и январские выходные. Такое решение принято в связи с увеличивающимся пассажиропотоком в праздничные дни.