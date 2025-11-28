Масштабная реконструкция Трамвайного парка № 7 завершилась в Петербурге

В Петербурге завершили масштабную реконструкцию Трамвайного парка № 7, которая проводилась без остановки движения трамваев, сообщает пресс-служба Смольного. Историческое депо, построенное почти 100 лет назад, было полностью модернизировано: при сохранении внешнего облика заменено внутреннее оборудование, инженерные сети и несущие конструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструированный трамвайный парк № 7 в Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного Реконструированный трамвайный парк № 7 в Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного

Особенностью обновленного парка стало его переоборудование под современный подвижной состав. Теперь это монопарк, где обслуживаются новейшие российские трамваи — «Богатыри», «Витязи» и «Невский», оснащенные системой активной безопасности на основе искусственного интеллекта.

Внедрены уникальные технологии, включая первую в городе жесткую отводную контактную сеть и современный станок для обработки колесных пар без разборки тележек, что сокращает время ремонта на 4 часа.

Реконструкция Трамвайного парка № 7 стала первым этапом большой программы развития «Горэлектротранса». В ближайших планах — модернизация Трамвайного парка № 3 и троллейбусного депо на Сызранской улице. Сегодня обновленное предприятие обслуживает девять маршрутов общей протяженностью почти 120 км, ежедневно перевозя около 120 тыс. пассажиров.

Андрей Маркелов