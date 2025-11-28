Дравшийся стулом в Петербурге вологодский замгубернатора Иноземцев ушел на пенсию

Ставший участником драки в петербургском отеле первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул свой пост. Прошение об отставке чиновник подал в связи с выходом на пенсию. Губернатор Георгий Филимонов отставку принял, сообщает 28 ноября ИА «Вологда Регион».

На момент публикации материала фамилия господина Иноземцева удалена с сайта правительства Вологодской области из раздела «Руководители администрации».

Ивану Иноземцеву 47 лет. С 1999 года проходил службу в Министерстве внутренних дел РФ в подразделениях по охране общественного порядка. Носит звание полковника полиции. В правительстве Вологодской области он работал с мая 2025 года.

«Ъ Северо-Запад» писал, что ранее теперь уже бывший замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев оказался активным участником конфликта в петербургской гостинице на Васильевском острове. После возникшей в ресторане отеля драки он сначала попал в полицию, а потом в больницу. Известно, что в Петербург он приезжал в частном порядке, вместе с женой и дочерью. Позднее вологодский губернатор Георгий Филимонов заявил, что в случае с его заместителем могла произойти провокация.

Андрей Цедрик