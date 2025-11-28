Ученые Политеха разработали стеклопластиковые сваи для строительства в Арктике

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали инновационные стеклопластиковые сваи для строительства в условиях вечной мерзлоты, сообщает онлайн-журнал «Энергия+».

Новая конструкция значительно легче и дешевле традиционных стальных и бетонных аналогов, сохраняя при этом все необходимые прочностные характеристики. Это делает их особенно перспективными для использования в нефтегазовой отрасли при освоении удаленных месторождений.

Ключевым преимуществом разработки стала особая технология намотки стекловолокна, которая позволила дополнительно облегчить конструкцию на 6% и снизить материалоемкость на 5%. Сваи не подвержены коррозии, втрое легче металлических и значительно проще в транспортировке.

Согласно прогнозам разработчиков, применение новых свай позволит сократить затраты на возведение фундаментов в Арктике примерно на 10% без потери надежности. В перспективе технология может быть использована не только в энергетике, но и в жилищном и промышленном строительстве.

Андрей Маркелов