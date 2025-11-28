«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы между Калининградом и Петербургом

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы на маршруте между Калининградом и Санкт-Петербургом в конце декабря и январские выходные. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В расписание ввели еще девять самолетов, следующих по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург. Они свяжут города 30 и 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января.

Помимо этого, «Аэрофлот» добавил рейсы между Калининградом и Москвой. Они доставят пассажиров в пункты назначения 31 декабря, 1, 2 и 3 января.

Татьяна Титаева