Совладелицей «Охта Групп» стала супруга главы «ВТБ Девелопмент» Наталия Ольховская

В компании ООО «Охта Групп» официально произошла смена состава владельцев. На сегодняшний день 35,29% принадлежат Владимиру Свиньину, 29,41% — Анатолию Поляновскому, 17,65% — Михаилу Ривлину. Владелицей 17,65% стала Наталия Ольховская, получившая долю своего отца Александра Фастовского, трагически погибшего в мае этого года. Об изменениях со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Деловой Петербург».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Фастовский приобрел 15% в ООО «Охта Групп» в 2022 году. Спустя два года, когда компанию покинул вице-президент Дмитрий Киселев, его доля выросла до 17,65%.

Наталия Ольховская является супругой генерального директора ООО «ВТБ Девелопмент» Александра Ольховского. Последний с 1990-х годов работал с господином Свиньиным, совместно реализуя такие девелоперские проекты как БЦ «Паллада» и БЦ «Аскольд» на Охтинском мысу, демонтированные до начала строительства штаб-квартиры компании ООО «Газпромнефть».

Андрей Цедрик