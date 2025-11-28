Обвиняемый в оправдании теракта в «Крокусе» арестован петербургским судом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Кудрату Курбонову, обвиняемому в оправдании террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он пробудет в СИЗО до 26 января, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Курбонов стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В следствии полагают, что фигурант испытывал «политическую и идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти» и в марте прошлого года оставил в Сети несколько комментариев о теракте в «Крокус Сити Холле», тем самым оправдал действия террористов.

Кудрата Курбонова задержали накануне. Он признал вину, просил избрать более мягкую меру. По решению суда фигурант отправлен под арест на срок до 26 января.

Татьяна Титаева