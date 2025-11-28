Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении корректировок в городской бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Ранее законопроект был поддержан большинством голосов депутатов Заксобрания.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в результате внесенных и утвержденных изменений доходы бюджета Петербурга в текущем году увеличены на 77,7 млрд рублей. Рост обеспечен за счет собственных доходов (66,8 млрд руб.) и безвозмездных поступлений (10,9 млрд руб.), уточнили в городской администрации.

«Сокращая дефицит и отказываясь в текущем году от новых займов, мы укрепляем финансовый фундамент города»,— прокомментировал подписание документа господин Беглов.

Напомним, что на этой неделе парламент Петербурга в третьем окончательном чтении принял проект бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года. По расчетам городского правительства, доходы в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн.

Андрей Цедрик