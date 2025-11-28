Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Муравейник» из самодельных студий вскрыла полиция на «Красном треугольнике»

Петербургская полиция вскрыла «муравейник» из самодельных студий для нелегалов на территории бывшего крупного промышленного предприятия на набережной Обводного канала. В мероприятиях были задействованы бойцы Спецполка, кинологи и представители ФСО.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что корпуса бывшего завода переоборудовали под десятки мини-студий, каждая — за собственной металлической дверью, как ячейки огромного муравейника. В них обосновались мигранты, проживавшие без договоров аренды, а некоторые и без надлежащих документов миграционного контроля. Судя по опубликованным кадрам полиции, рейд прошел на территории «Красного треугольника».

В ходе оперативных мероприятий была проверена законность пребывания около ста человек, среди них — 25 иностранных граждан. У пятерых выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в полицию, составили протоколы, в ближайшее время нарушителям предстоит депортация.

В отдельных комнатах были найдены курительные смеси неустановленного происхождения, которые направили на экспертизу.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что петербургская полиция накрыла канал легализации свыше 11 тыс. мигрантов.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все