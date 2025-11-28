«Муравейник» из самодельных студий вскрыла полиция на «Красном треугольнике»
Петербургская полиция вскрыла «муравейник» из самодельных студий для нелегалов на территории бывшего крупного промышленного предприятия на набережной Обводного канала. В мероприятиях были задействованы бойцы Спецполка, кинологи и представители ФСО.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что корпуса бывшего завода переоборудовали под десятки мини-студий, каждая — за собственной металлической дверью, как ячейки огромного муравейника. В них обосновались мигранты, проживавшие без договоров аренды, а некоторые и без надлежащих документов миграционного контроля. Судя по опубликованным кадрам полиции, рейд прошел на территории «Красного треугольника».
В ходе оперативных мероприятий была проверена законность пребывания около ста человек, среди них — 25 иностранных граждан. У пятерых выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в полицию, составили протоколы, в ближайшее время нарушителям предстоит депортация.
В отдельных комнатах были найдены курительные смеси неустановленного происхождения, которые направили на экспертизу.
