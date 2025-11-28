Марафон Дедов Морозов, счастливая кабинка и народное караоке: «Роза Хутор» представил программу новогодних праздников

С 30 декабря по 7 января гостей курорта ждут ежедневная бесплатная анимация и множество праздничных событий для всей семьи.

30 декабря на скоростном поезде «Ласточка» на «Роза Хутор» прибудет Дед Мороз. Зимний волшебник даст старт праздничным торжествам и откроет собственную горную усадьбу в отеле «Рэдиссон». Там вместе со Снегурочкой он будет встречаться с гостями все новогодние каникулы с 11:00 до 17:00. Каждого гостя Дед Мороз угостит пряником и подарит открытку. На ней можно написать поздравление близким или обещание себе на будущий год. В Усадьбе будет работать Почта Деда Мороза: открытку можно отправить, и реальная почта доставит её адресату.

Спортивную историю «Роза Хутор» поддержит традиционный марафон новогодних волшебников: он стартует 30 декабря в 15:00 от главной елки на площади Ратуши. Более 400 любителей спорта получат костюмы Дедов Морозов, Снегурочек и пробегут 2000 метров вдоль реки Мзымта.

Ежедневно с 30 декабря по 7 января с 10:00 до 14:00 на главной площади курорта гостей будут встречать снеговики-добряки, одетые в костюмы русского стиля с затейливыми узорами. Сказочные герои будут фотографироваться с гостями, играть в игры, читать стихи, загадывать желания и вешать их на ёлку. Никто не останется без подарков.

В честь праздника на канатной дороге «Олимпия» появится счастливая кабинка, украшенная яркой иллюминацией. Оказавшись в ней, можно не только подняться в горы, но и спеть, повеселиться, загадать заветное желание.

Праздничные вечера на «Роза Хутор» будут яркими. С наступлением темноты на курорте засияют более четырех тысяч новогодних фонариков. Ежедневно в 18:00 начинается вечерняя развлекательная программа — театрализованное шоу «Диско-ёлка». На сцене выступят Дед Мороз, Снегурочка, снеговики, символы Нового и уходящего года — Змей и Лошадка. На площади гостей ждут хороводы для детей и зажигательные танцы родителей. В финале программы вся дружная компания отправится в новогоднее шествие по набережной Мзымты в сопровождении энергичных барабанщиков.

Продолжит программу народное караоке. Главная сцена курорта превратится в огромный клуб: любимые новогодние хиты в живых духовых аранжировках, мощная энергетика оркестра, сотни голосов в унисон. С 20:00 стартует ежедневная зажигательная дискотека с кавер-группой «Стерео коромысло», DMC Morfey и русским Go-Go dance. Праздничную атмосферу дополнит уличный театр с интерактивными забавами.

В новогоднюю ночь на главной сцене у Ратуши кроме ежедневной анимации гостей ждут поздравления Деда Мороза и Снегурочки, трансляция выступления Президента России на огромном медиаэкране и бой курантов. Специальные праздничные программы подготовлены в ресторанах и отелях курорта. «Голубой огонек» с живой музыкой, оливье с дальневосточным гребешком и крабом, а также другими кулинарными изысками зажжётся в ресторане «Дичь». В «Варежке» откроют тайны русской души, в отеле Rosa Springs 2026 год встретят в атмосфере русской сказки.

3 января курорт «Роза Хутор» отметит День рождения — 15 лет. Грандиозное празднование с развлечениями, флэшмобами, розыгрышами призов и выступлением группы Hi-Fi состоится на площади у Ратуши в 20:00.

В дни новогодних каникул в концертном зале «Роза Холл» выступят звезды: ДиДюЛя, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов и группа «Рондо», струнный оркестр Lumisfera. Также зрители увидят балет «Щелкунчик» в исполнении артистов Театра балета Юрия Григоровича и музыкальный спектакль «Фрэнк» с Данилой Козловским.

С 25 декабря по 10 января в этнопарке «Моя Россия» Дед Мороз будет вести экскурсии, где расскажет об истории появления праздника, обычаях и традициях встречи Нового года в разных регионах страны. На новогодних мастер-классах можно будет проверить меткость в метании валенка, сделать подкову на удачу, слепить из глины коня в пальто.

С 30 декабря по 7 января на Площади Роза пройдет ярмарка в стиле «Русские сезоны» со свежеиспеченными блинами, ароматным глинтвейном, краснополянским чаем, товарами ручной работы локальных мастеров.

