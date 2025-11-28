Зимние пляжи открылись в Геленджике и Новороссийске

В Краснодарском крае в этом сезоне открылись более 70 зимних пляжей, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Часть территорий для отдыха располагается в Новороссийске и Геленджике.

На зимних пляжах в Новороссийске поставили шезлонги, качели и световые конструкции, речь идет о зонах рекреации «Дельфин», «Матрос» и «Центральный городской пляж». В Геленджике на данный момент функционируют 18 зимних пляжей, расположенных в центре города и курортных поселениях. В зонах отдыха установили скамейки и качели, а также площадки для занятий пляжным волейболом.

«Прибрежные зоны переформатировали под отдых в межсезонье: вместо шезлонгов и зонтиков появились беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны. Спрос на такой формат отдыха у гостей и местных жителей очень высок. Впервые его опробовали на черноморском побережье в 2020 году»,— подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Наибольшее количество зимних пляжей в Сочи — больше 30. Рекреационные территории, открытые для отдыха в межсезонье, отметили золотистыми флагами.

София Моисеенко