Стендап Расула Чабдарова, фламенко Рады Беркаевой и футбол

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска смогут поболеть за любимую футбольную команду на стадионе «Центральный», посмотреть сразу несколько киноновинок и насладиться шоу фламенко Рады Беркаевой. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

28 ноября в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет концерт струнного оркестра CAGMO «Саундтреки Ханса Циммера при свечах». Концертная программа объединила в себе мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».

Стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

29 ноября в 18:00 в Городском дворце культуры состоится концерт, посвященный творчеству Муслима Магомаева в исполнении кавер-группы «Мелодия». В программе — песни, которые затрагивают самые разные струны души, от лирических и романтических до патриотических и героических. «В этот вечер на сцене оживет творчество великих композиторов, чьи песни стали золотым фондом отечественной эстрады»,— обещают организаторы.

Стоимость билетов — 1000 руб. (6+)

29 ноября в 19:00 на сцене Новороссийского городского театра выступит стендап-комик Расул Чабдаров. Он представит новую программу, в которой поделится самыми острыми и актуальными историями из жизни. Его фирменный стиль — это смесь тонкого наблюдения за реальностью и искрометного юмора, который находит отклик в сердцах каждого.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (18+)

29 ноября в 19:00 в концерт-холле Familia состоится концерт российского и греческого исполнителя Александра Тсопозидиса. В концертной программе — все самое лучшее из репертуара «Орфографии» и не только. Как отмечают организаторы, голос Александра Тсопозидиса стал саундтреком для целого поколения. «Только акустика, только хиты и самые проникновенные баллады. Будет тепло, душевно и очень музыкально»,— сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (18+)

30 ноября в 17:00 в Новороссийском городском театре пройдет шоу фламенко Рады Беркаевой Pasion в сопровождении вокально-инструментальной группы Fuerte.

«Это феерия легендарных музыкальных хитов Испании и Аргентины, магия танца и потрясающей красоты костюмов, новые постановки и театрализованные номера-сюрпризы. Мы перенесем зрителя в солнечную Испанию под завораживающий звук каблуков и кастаньет»,— обещают организаторы.

Украшением программы станет выступление рекордсменки России и мира — Леонсии Оглизневой, единственной девочки на планете, обладающей уникальным даром в исполнении виртуозных дробей (471 удар в минуту), участницы многочисленных ТВ шоу («Лучше всех», «Вундеркинды», «Большие и маленькие», «Талант года»).

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone» и «Нептун» идет показ российской фэнтезийной комедии «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в главной роли. «Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни»,— сказано в описании к фильму.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

По-прежнему в прокате фантастический фильм Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор». В центре сюжета оказывается советский летчик, который пробуждается после криогенной заморозки в 2026 году. Это кинолента о любви, бессмертии и техническом прорыве. В главных ролях Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Константин Хабенский и Дарья Кухарских.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

С детьми в эти выходные на большом экране можно посмотреть фильм «Маша и медведи» — комедию с элементами фэнтези по мотивам известных сказок. Главные роли в фильме сыграли Виталия Корниенко, Людмила Артемьева и Снежана Сорокина.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

30 ноября в прокат выходит фильм «Есть только МиГ» — героическая комедия про летчика-аса, списанного после ранения в 1944 году на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.

Стоимость билета — 300 руб. (12+)

Также 30 ноября во всех кинотеатрах Новороссийска пройдет показа новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» с Антоном Филипенко, Наталией Орейро и Димой Биланом. «В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир»,— сказано в киноафише.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

28 ноября в 19:00 на стадионе «Центральный» состоится футбольный матч «Черноморец» — «Шинник» в рамках турнира Россия — Лига PARI, 21-й тур.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

