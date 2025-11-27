Главные новости за 27 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Майкопском районе Адыгеи завершили капитальный ремонт моста через реку Працюха стоимостью 93,8 млн руб. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Краснодарская торговая сеть «Магнит» совместно с «Милкбокс ритейл» запустила в Московской области агрегатор фермерской продукции. Новый сервис позволит централизованно поставлять молочные и мясные продукты от небольших хозяйств в магазины региона.

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов не прибыл на заседание Высшей квалификационной коллегии судей в Москве по вопросу о прекращении его отставки. Рассмотреть вопрос планировали 27 ноября.

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление отчиталось о работе за десять месяцев 2025 года, указав, что за этот период обслужило 95 млн пассажиров и получило 4,7 млрд руб. выручки. Финансовые показатели оказались выше прошлогодних: в январе–октябре 2024 года предприятие перевезло 95,4 млн человек, однако выручка была почти на 900 млн руб. ниже.

В Краснодарском крае утверждена долгосрочная программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов. В перечень вошли 44 муниципалитета, включая Анапу, Новороссийск, Краснодар, Сочи, Ейск, Армавир, Тихорецк, Туапсе и другие города.

Бронирование объектов размещения в Крыму на период новогодних каникул демонстрирует заметный рост. Спрос со стороны индивидуальных туристов увеличился почти на 29% по сравнению с прошлым годом.

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе уроженца Винницкой области 1968 года рождения, которому вменяют подготовку взрыва у памятника 300-летию российского флота. Задержанный, действуя «с целью устрашения населения», изучил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел комплектующие и собрал радиоуправляемую осколочно-фугасную бомбу.