Кондратьев утвердил программу развития опорных населенных пунктов Кубани

В Краснодарском крае утверждена долгосрочная программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов. Документ, рассчитанный до 2030 года и включающий 14 тематических разделов, подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В перечень вошли 44 муниципалитета, включая Анапу, Новороссийск, Краснодар, Сочи, Ейск, Армавир, Тихорецк, Туапсе и другие города. Распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации края.

Куратором проекта назначен заместитель губернатора Евгений Пергун, а руководителем — временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Программа предусматривает масштабные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и качества городской среды. Среди целей — повышение комфортности проживания, рост обеспеченности граждан жилыми площадями, расширение доли переселенцев из аварийного жилья и улучшение качества услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Отдельное внимание уделяется увеличению числа домохозяйств, подключенных к сетевому природному газу, снижению количества несанкционированных свалок, обновлению жилищного фонда, а также расширению доступа населения к широкополосному интернету. В числе задач также обозначено развитие общественного транспорта, улично-дорожной сети и объектов муниципальной инфраструктуры.

Принятая программа реализуется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», старт которого был объявлен летом 2024 года. Как ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, создание сети опорных населенных пунктов должно стать ключевым инструментом сбалансированного социально-экономического развития регионов. К 2030 году качество городской среды в этих территориях должно увеличиться на 30% относительно показателей 2019 года.

Мария Удовик