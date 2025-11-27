За год выручка «КТТУ» выросла на 900 млн рублей

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление отчиталось о работе за десять месяцев 2025 года, указав, что за этот период обслужило 95 млн пассажиров и получило 4,7 млрд руб. выручки. Как сообщил «Бизнес ФМ Краснодар» директор предприятия Александр Грачев, финансовые показатели оказались выше прошлогодних: в январе–октябре 2024 года предприятие перевезло 95,4 млн человек, однако выручка была почти на 900 млн руб. ниже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Структура перевозок существенно не изменилась: основная нагрузка по-прежнему приходится на трамваи, обеспечивающие 65% пассажиропотока. Доля троллейбусов составляет 19%, автобусов — 16%.

В КТТУ отмечают рост фонда оплаты труда: средняя заработная плата увеличилась с 68,2 тыс. руб. в октябре прошлого года до 72,5 тыс. руб. в октябре 2025 года. Штат предприятия расширен на 180 человек и достиг 3275 сотрудников.

Вячеслав Рыжков