В Московской области заработал агрегатор фермерских продуктов от «Магнита»

Краснодарская торговая сеть «Магнит» совместно с «Милкбокс ритейл» запустила в Московской области агрегатор фермерской продукции. Новый сервис позволит централизованно поставлять молочные и мясные продукты от небольших хозяйств в магазины региона, сообщили в пресс-службе компании.

Агрегатор обеспечивает не только закупку и логистику продукции, но и инфраструктуру для хранения и обработки, а также поддержку фермеров в вопросах маркировки, оформления документов, агрострахования и консультаций по производственным процессам.

На первом этапе в рамках проекта свои товары через платформу будут поставлять восемь фермерских хозяйств Московской области. Ассортимент насчитывает более 40 позиций, поставки планируется осуществлять в более чем 30 магазинов «Магнита» разных форматов на территории региона. Ожидаемый годовой объем поставок категории «фреш» превышает 130 тонн.

«Ъ-Кубань» писал, что ПАО «Магнит» осуществило выплату дохода по биржевым облигациям серии 005Р за восьмой купонный период, перечислив 1,32 млрд руб., что составило 15,62 руб. на одну ценную бумагу при общем количестве в 84,8 млн штук. В то же время по итогам первой половины 2025 года чистый долг компании достиг 430,6 млрд рублей, увеличившись на 94,5%, а операционный денежный поток стал отрицательным, составив минус 35,8 млрд руб, при этом чистая прибыль сократилась на 99,1%, до 154 млн руб.

Мария Удовик