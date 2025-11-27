В Адыгее отремонтировали мост через реку Працюха за 93,8 млн рублей

В Майкопском районе Адыгеи завершили капитальный ремонт моста через реку Працюха стоимостью 93,8 млн руб. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое региона.

Мост расположен на региональной трассе «Краснооктябрьский — Курджипская — Дагестанская». Протяженность объекта с подходами составляет 161 м.

Перед основными работами подрядчики установили временные знаки и провели фрезерование подходов. Для непрерывного процесса строители возвели временное сооружение, что позволило демонтировать старый мост и построить новый.

В ходе реализации проекта выполнили буровые работы опорных конструкций, создали монолитные фундаменты, смонтировали балки пролётных строений, установили дренаж и ригели. На финальном этапе дорожники уложили асфальтобетонное покрытие и обустроили тротуары.

Всего с начала года в Адыгее отремонтировали пять искусственных сооружений. Помимо моста через Працюху обновили переправы через Чибийский канал в Тахтамукайском районе, реку Псенафа в Красногвардейском районе, реку Фарс в Гиагинском районе и канал в Кошехабльском районе. Общая протяженность объектов составила 175 погонных м.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Красногвардейском районе Адыгеи привели к нормативному состоянию мост через реку Псенафа в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев