Бронирование отелей в Крыму на новогодние праздники выросло почти на треть

Бронирование объектов размещения в Крыму на период новогодних каникул демонстрирует заметный рост. По данным Российского союза туриндустрии, спрос со стороны индивидуальных туристов увеличился почти на 29% по сравнению с прошлым годом. В 2025 году регион в праздничные дни посетили свыше 200 тыс. человек, и показатели текущего сезона, как отмечают в объединении, движутся к аналогичным значениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сервис Travelline фиксирует прирост бронирований на даты с 31 декабря по 10 января на 28,7% год к году, что превышает среднерыночную динамику. Средний тариф за проживание составляет 13,5 тыс. руб. за двухместный номер. Основной объем спроса формируют жители Москвы и Подмосковья (около 40%), далее следуют Краснодарский край (14%) и Ростовская область (10%).

Представители локального турбизнеса ожидают, что традиционный пик продаж придется на декабрь. В компании «Тур Этно» сообщают, что на текущий момент реализовано порядка 60% прошлогодних объемов, однако по итогам сезона Крым, вероятно, выйдет либо на аналогичный показатель, либо покажет прирост. Туроператор «Алеан» также фиксирует увеличение продаж на 20–25%. При этом тарифы в большинстве объектов размещения остались на уровне прошлого года, а в отдельных случаях выросли на 5–15%. Средний чек по пакетам без учета транспорта для группы из двух-трех человек составляет 64,2 тыс. руб. за 5,8 дня. В Ялте, как уточняют в компании, размещение в гостинице категории «три звезды» с полным пансионом на три ночи можно приобрести от 35,2 тыс. руб. на двоих.

Вячеслав Рыжков