Главные новости за 27 ноября. Ростов-на-Дону и область

Федеральные средства в объеме 1,8 млрд руб. направят на модернизацию дорожной инфраструктуры Ростовской области с целью вывода транзитного транспорта из Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Приоритетными направлениями станут повышение безопасности движения и разгрузка городских улиц от транзитных потоков.

В Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации по 25 адресам после вражеской атаки, в результате которой пострадали 451 квартира в многоквартирных домах, частные дома, социальные объекты и предприятия.

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области индекс физического объема частных инвестиций в основной капитал снизился на 9,6%. За первое полугодие 2025 года объем частных капиталовложений в регионе составил 224,5 млрд руб. Общий объем инвестиций достиг 321,6 млрд руб. при индексе физического объема 104,1%.

До 2030 года Ростовская область получит более 20 млрд руб. из федерального бюджета на укрепление надежности энергосистемы региона. Ростовская область уже получила первые 500 млн руб. от государства. Первый полумиллиардный транш будет направлен на закупку резервных источников электроэнергии.

В Ростовской области планируют завершить строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Красносулинской зоне к декабрю 2028 года. Мощность планируемого комплекса составит 230 тыс. тонн. В настоящее время определяется стоимость проекта.

Донская авиакомпания «Азимут» обратилась в Росавиацию за разрешениями на международные рейсы из аэропорта «Платов» в Иорданию, Оман, Узбекистан и Таджикистан. Авиаперевозчик намерен организовать сообщение с Амманом (Иордания) частотой до семи раз в неделю. В Оман планируется запустить рейсы до Маската с периодичностью 14 раз в неделю на паре городов.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская» появятся новые предприятия по производству химических компонентов. В качестве нового резидента выступит московское предприятие, специализирующееся на производстве органоразбавляемых защитных материалов (ЛКМ). Проект нового завода выполнит ООО «Химические технологии».