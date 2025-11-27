В ОЭЗ «Ростовская» построят новые химические предприятия

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская» появятся новые предприятия по производству химических компонентов. Об этом в рамках межрегионального промышленного форума рассказал директор ГК «Химические технологии» Сергей Врублевский.

В качестве нового резидента выступит московское предприятие, специализирующееся на производстве органоразбавляемых защитных материалов (ЛКМ). Проект нового завода выполнит ООО «Химические технологии».

Для производства будут использоваться сырьевые компоненты, в том числе эпоксиуретановые смолы. На начальном этапе их планируется завозить из Индии, Египта, Китая и Ирана. Впоследствии компания «Химические технологии» намерена наладить их производство на собственном предприятии, расположенном в особой экономической зоне «Ростовская».

Господин Врублевский отметил, что эти компоненты также будут востребованы другим резидентом ОЭЗ, компанией «Окси Кемикалз», специализирующейся на катафорезных эмульсиях и грунтах для автомобильной промышленности.

Наталья Белоштейн