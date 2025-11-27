Донской «Азимут» планирует полеты из Ростова в Иорданию и Оман

Донская авиакомпания «Азимут» обратилась в Росавиацию за разрешениями на международные рейсы из аэропорта «Платов» в Иорданию, Оман, Узбекистан и Таджикистан. Соответствующая информация появилась на портале ведомства в документах межведомственной комиссии по допуску перевозчиков.

Согласно опубликованным сведениям, авиакомпания намерена организовать сообщение с Амманом (Иордания) частотой до семи раз в неделю. В Оман планируется запустить рейсы до Маската с периодичностью 14 раз в неделю на паре городов.

Кроме того, «Азимут» рассчитывает выполнять полеты в узбекский Темрез не чаще семи раз в неделю. Аналогичная частота предусмотрена для маршрутов в таджикские города Душанбе и Худжанд — не более семи рейсов в неделю.

