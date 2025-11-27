Транзитный транспорт выведут из городов Ростовской области за 1,8 млрд рублей

Федеральные средства в объеме 1,8 млрд руб. направят на модернизацию дорожной инфраструктуры Ростовской области с целью вывода транзитного транспорта из Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Об этом заявила заместитель председателя Государственной думы Виктория Абрамченко на пресс-конференции в «ТАСС Юг».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам спикера, целевое финансирование в течение трех лет поступит на развитие региональных межмуниципальных дорог. Приоритетными направлениями станут повышение безопасности движения и разгрузка городских улиц от транзитных потоков. Данные задачи определены как ключевые показатели эффективности при решении транспортных проблем региона.

«Одновременно продолжается работа на федеральном уровне. Средства на трассы федерального значения используют для завершения создания единого транспортного каркаса Ростовской области»,— подчеркнула госпожа Абрамченко.

Парламентарий отметила, что программу планируют реализовать в ближайшие три года, что должно существенно улучшить дорожную ситуацию в регионе.

Валентина Любашенко