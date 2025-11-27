На Дону запустят МЭОК через концессионное соглашение в 2028 году

В Ростовской области планируют завершить строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Красносулинской зоне к декабрю 2028 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации министерства ЖКХ, мощность планируемого комплекса составит 230 тыс. тонн. В настоящее время определяется стоимость проекта. «Подрядчик будет определен по результатам конкурсных мероприятий», — говорится в ответе ведомства. Инвестор пока не назван.

Российский экологический оператор сообщил, что проект будет реализован через концессионное соглашение. «По факту заключения концессионного соглашения, подготовки проектно-сметной документации и подачи заявки на финансирование ППК «РЭО» готова рассмотреть заявку инвестора, реализующего проект, в целях предоставления заемного финансирования»,— пояснили в компании.

В апреле 2024 года стало известно о переговорах властей региона с новым инвестором для реализации проекта. Прежний исполнитель — компания «Экострой-Дон» — была лишена статуса регионального оператора по обращению с отходами в декабре 2024 года.

Валентина Любашенко