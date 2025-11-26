Ростовская АЭС успешно прошла целевую проверку безопасности

Результаты проверки будут использоваться для повышения безопасности эксплуатации всех атомных станций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС прошла плановая целевая проверка, в ходе которой эксперты оценили состояние безопасности атомной станции, эффективность мероприятий и регламентов в области ее обеспечения.

В состав комиссии вошли 16 специалистов - представители Центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской, Кольской, Ленинградской, Калининской, Курской атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

Они провели проверку предприятия по целому ряду ключевых направлений деятельности АЭС, таких как: эксплуатация, управление и организация, противоаварийное управление, инженерная поддержка, управление промышленной безопасностью, подбор, подготовка и квалификация персонала, радиационная защита и охрана окружающей среды.

Эксперты наблюдали за рабочими процессами, проводили интервью с персоналом, проверяли документы и регламенты по инспектируемым направлениям деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

В ходе проверки было выполнено свыше десятка производственных обходов, в том числе: посещение реакторного и турбинного отделения, осмотр электротехнического оборудования всех 4-х энергоблоков, спецкорпуса и азотно-кислородной станции, а также оценка состояния блочных насосных станций и резервных дизельных электростанций блоков.

По итогам мероприятия эксперты проанализировали и выявили сильные стороны Ростовской АЭС - такие как эксплуатация, управление и организация, радиационная защита и охрана окружающей среды, подбор, подготовка и квалификация персонала, а также дали рекомендации по областям для улучшений.

«В ходе общения с экспертами мы получили новые знания и опыт. Результаты проверки - предложения по улучшению и отмеченные положительные практики дадут коллективу Ростовской атомной станции новый импульс для развития, совершенствования производственных процессов и повышения безопасности эксплуатации», - подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

В свою очередь руководитель группы экспертов Андрей Петров поблагодарил волгодонских атомщиков за хорошую организацию работы и открытость в вопросах безопасности.

Комплексные проверки безопасности регулярно проводится на всех российских атомных станциях и являются одним из инструментов повышения уровня безопасности АЭС.