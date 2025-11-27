Режим ЧС введен в Таганроге по 25 адресам после вражеской атаки

В Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации по 25 адресам после вражеской атаки, в результате которой пострадали 451 квартира в многоквартирных домах, частные дома, социальные объекты и предприятия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации госпожи Камбуловой, повреждения получили 11 многоквартирных домов, 2 частных домовладения, 3 социальных объекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий. Комиссия по оценке нанесенного ущерба проводит поквартирный обход для фиксации повреждений и определения размера компенсации.

«На данный момент обследовано 150 квартир, выявлено 325 повреждений окон и балконов. Специализированные компании приступили к замерам оконных конструкций для восстановления жилых помещений. От пострадавших граждан приняли 253 заявления на получение единовременной материальной помощи и 13 заявлений на финансовую помощь за полную утрату имущества»,— приводятся в сообщении слова главы Таганрога.

Светлана Камбулова уточнила: «Городские власти окажут предприятиям и предпринимателям поддержку в установлении объемов причиненного ущерба. Восстановлено движение трамваев маршрутов 8, 9, 1, 4, 6 до кольца на площади Авиаторов».

«Делаем все возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни горожан»,— подчеркнула мэр города.

Валентина Любашенко