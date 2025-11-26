Россияне предпочитают в книгах собакам сказочных котов

Среди жителей России самыми популярными животными-персонажами сказок стали Чеширский Кот, кот Матроскина и пантера Багира. Об этом свидетельствуют данные из исследования «Литрес» и сервиса LiveLib, опубликованные банком ВТБ.



Согласно результатам опроса, лидером рейтинга популярности среди героев сказок стал Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках расположились коты – кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ любимых животных из русской литературы традиционно вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте – кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». На втором – Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг, на третьей – вновь герой «Книги джунглей», мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян – коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки – ни пса Шарика, ни Белого Бима Черного уха, ни Муму или Каштанки», – комментирует статистику Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

Респондентами исследования в ноябре 2025 года стали более 600 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек.