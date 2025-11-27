На повышение энергоэффективности Ростовской области направят 20 млрд рублей

До 2030 года Ростовская область получит более 20 млрд руб. из федерального бюджета на укрепление надежности энергосистемы региона. Ростовская область уже получила первые 500 млн руб. от государства. Об этом сообщила заместитель председателя Государственной думы Виктория Абрамченко в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС Юг.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полумиллиардный транш будет направлен на закупку резервных источников электроэнергии. Эти системы обеспечат непрерывное энергоснабжение для населения и предприятий даже в условиях веерных отключений.

«Самая острая проблема в сфере энергетики региона — изношенность сетевого хозяйства. На эти деньги уже закупили 321 единицу спецтехники и 15 резервных источников энергоснабжения»,— отметила госпожа Абрамченко.

По информации Виктории Абрамченко, с частыми веерными отключениями электроэнергии чаще всего сталкиваются жители Первомайского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону, а также Аксая и Новочеркасска.

Кроме этого, заместитель председателя Госдумы добавила, финансирование на строительство новых электрогенерирующих мощностей в Ростовской области пока не выделено. Этот вопрос требует дополнительного обсуждения с федеральным центром в рамках долгосрочной программы энергоснабжения, охватывающей период до 2042 года.

Наталья Белоштейн